22 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonları: 24 tutuklama
22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden “Kıskaç-38” operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı; 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden “KISKAÇ-38” operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden;
- 24'ü TUTUKLANDI.
- 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.i
Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;
- FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,
- Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,
- FETÖ Terör örgütene finans sağlamak ve
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.
* Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ Terör Örgütüne yönelik "KISKAÇ-38" operasyonları düzenlendi.
Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.