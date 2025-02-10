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22 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonları: 24 tutuklama

10.02.2025 - 08:55Güncellenme Tarihi:
22 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonları: 24 tutuklama

22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır jandarma tarafından devam eden “Kıskaç-38” operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı; 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden “KISKAÇ-38” operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;
- 24'ü TUTUKLANDI.
- 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.i

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;
- FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,
- Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,
- FETÖ Terör örgütene finans sağlamak ve
- Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

* Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ Terör Örgütüne yönelik "KISKAÇ-38" operasyonları düzenlendi.

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Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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