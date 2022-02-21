21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka vefat sayısı...
Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi.
21.02.2022 - 19:32 |
Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın.'' ifadelerini kullandı.