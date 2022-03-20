Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul’da etkisini sürdüren kar fırnınası hafta sonu boyunca devam etti. Meteoroloji’nin hafta sonu kar uyarısı yapmış, İstanbul Valiliği de yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için 18 Mart Cuma Günü eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurmuştu. Hafta sonu boyunca kar yağışının devam etmesi, bugün ve yarın karla karışık yağmurun beklenmesi nedeniyle okulların yeniden tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Gözler İstanbul Valiliği’nin açıklamasına çevrildi. Peki, 21 Mart Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

21 MART PAZARTESİ İSTANBULA’A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji’den yapalan 5 günlük hava tahminlerine göre 21 Mart Pazartesi İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı İstanbul’da Salı gününden itibaren yağmurlu havaya bırakacak.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların yarın tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Akşam saatlerinde konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nin açıklama yapması bekleniyor.