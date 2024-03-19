21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi? Nevruz neden 21 Mart'ta kutlanır?

Bahar bayramı Nevruz; Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde geleneksel bir bayram olarak kutlanıyor. Türk kültüründe 'Nevruz Sultanı', 'Mart Dokuzu' gibi adlarla da bilinen Nevruz, Türkiye'de de çeşitli etkinliklere kutlanıyor. Peki, Nevruz neden 21 Mart’ta kutlanır, 21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi?

Nevruz kelimenin aslı eski Farsçadan gelir. Anlamı 'yeni gün' ya da 'yeni gün ışığı'dır. Günümüzün Farsçasında da hâlâ aynı anlamda kullanılır.

Nevruz neden 21 Mart'ta kutlanır?

Nevruz Bayramı, ilkbaharın ilk günü olan 21 Mart'ta kutlanır. Bugün ayrıca kuzey yarımkürede bahar ekinoksu (gün eşitliği) gerçekleşir. Güneş ekvatora dik açıyla gelir. Gece ve gündüz birbirine eşitlenir. Ayrıca hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gün doğumu hattındadır ve gün ışığı her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılır.

İlkbaharın habercisi Nevruz Bayramı, Orta Asya ile Balkanlar arasındaki coğrafyada yer alan ülkelerde kutlanıyor. Özellikle Türk devletlerinde ve çeşitli ülkelerin içinde hayat süren Türk topluluklarında Nevruz gelenekleri yaşatılıyor.

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Nevruz'dan yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında bahsedilir. Kürt kültüründe, Nevruz Bayramı'nın Kürt ve İran mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi'ne dayandığına inanılır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

21 Mart Nevruz Bayramı resmi tatil mi?

Nevruz bayramı resmi tatil günleri arasında yer almadığı için bugün de kamu kurumlarıyla eğitim kuruluşları kapalı olmayacak.