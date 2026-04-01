2026 LGS sınav tarihi değişti mi? LGS sınavı 13 Haziran mı oldu?
LGS 2026 sınav tarihi değişti mi sorusu merak ediliyor. Öğrencilerin büyük merakla beklediği Liselere Geçiş Sınavı için tarih değişti mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı.
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LGS 2026 sınav tarihi değişti mi sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Liselere Geçiş Sınavı için tarihi açıkladı.
LGS 2026 başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda devam ederken, son günler yaklaşmış durumda. Türkiye genelinde 8. sınıf öğrencilerini ilgilendiren merkezi sınav için başvurular e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Milli maçla çakıştığı için, 14 Haziran'daki LGS 1 gün öne alınabilir, çalışıyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "14 Haziran'da yapılacak LGS sınavının Dünya Kupası'ndaki ilk milli maçımızla aynı güne denk geldiği için sınavın bir gün önce yapılması yönünde çalışma başlattık" dedi.
TÜRİKYE 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASINDA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım, Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve 24 yıl sonra kupaya gitmeye hak kazanırken maç tarihleri ve saatleri de gündem oldu.
Millilerin grup aşamasındaki fikstürüne göre maçlar, 11 Haziran - 27 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak.
Buna göre; Türkiye’nin karşılaşacağı rakipler ve maç tarihleri şu şekilde:
13 Haziran
07.00 | Türkiye – Avustralya
19 Haziran
07.00 | Türkiye – Paraguay
25 Haziran
05.00 | Türkiye – ABD