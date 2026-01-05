2026 besilik hayvan ithalatı başvuruları başlıyor! İşte başvuru tarihleri ve şartlar

Türkiye genelindeki hayvancılık işletmelerini yakından ilgilendiren 2026 yılı besilik hayvan ithalatı süreci için takvim netleşti.



Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, besilik hayvan ithalatından faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını 12-23 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebileceği belirtildi.

BAŞVURULARINDA TÜRKVET ŞARTI



Başvuruların, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yanı sıra Aydıntepe ve Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla alınacağı ifade edildi.



Öte yandan, başvuruya esas işletme kapasitelerinin Hayvan Kayıt Sistemi olan TÜRKVET üzerinden kontrol edileceği, kapasite güncellemesi yapmayan işletmelerin başvuruda bulunamayacakları kaydedildi.