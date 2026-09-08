2026-2027 KYK yurt sonuçları açıklandı! e-Devlet GSB yurt başvuru sorgulama ve taahhütname onay ekranı

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Milyonlarca yükseköğretim öğrencisinin heyecanla beklediği yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Adaylar, GSB yurtlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapabiliyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN KRİTİK TARİH

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin en geç 10 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor. Belirtilen süre içinde onay vermeyen adaylar haklarını kaybedecektir.

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte GSB yurtlarında uygulanacak aylık barınma ücretleri de güncellendi. Geçtiğimiz dönem aylık 1.290 TL olan standart yurt ücreti, yaklaşık yüzde 23,3'lük bir artışla 1.590 TL'ye yükseltildi. Asıl listeden yerleşemeyen öğrenciler için ise yedek yerleştirme takvimi yakından takip edilecek.