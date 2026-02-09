2025 TÜİK verileri belli oldu! Aydın'ın 2025 nüfusu ne kadar? İşte detaylar...

2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi olurken, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.



Aydın’ın nüfusu 1 milyon 172 bin 107 oldu

TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı sonuçlarına göre 2024 yılında 1 milyon 165 bin 943 olan Aydın’ın nüfusu 6 bin 164 kişi artarak 1 milyon 172 bin 107 oldu. Bu nüfusun 580 bin 536’sını erkekler, 591 bin 571’ini kadınlar oluşturdu. Aydın’ın nüfus artış hızı ise binde 5,3 olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Aydın’da 6 bin 772’si erkek, 7 bin 847’si kadın olmak üzere 14 bin 619 yabancı nüfusun olduğu tespit edildi.