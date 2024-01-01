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2024 yılının ilk bebeği ‘Muhammet Talha’ oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2024 yılının ilk bebeği Muhammet Talha olduğunu açıkladı. Bakan Koca, “Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Muhammet Talha doğdu” dedi.

01.01.2024 - 00:57 |
2024 yılının ilk bebeği ‘Muhammet Talha’ oldu

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yılda doğan ilk bebeğin Muhammet Talha olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, “Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu.

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Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek” ifadelerine yer verdi.

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