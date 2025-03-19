GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem2024-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı
HaberlerGündem Haberleri 2024-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

2024-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

19.03.2025 - 17:00Güncellenme Tarihi:
2024-TUS 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. Dönem uzmanlık dalı değişikliği için tercihler, 23 Mart saat 23.59'a kadar alınacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, 2024-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinde duyurular kısmından erişebilecek.

Adaylar tercihlerini 19-23 Mart 2025'te yapabilecek. Tercih işlemleri, 19 Mart saat 15.30'da başlayacak ve 23 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

Güncel Haberler

İletişim Başkanı Altun: Bağımsız yargının vereceği her türlü karar saygıyla karşılanmalı
#Gündem

İletişim Başkanı Altun: Bağımsız yargının vereceği her türlü karar saygıyla karşılanmalı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
#Gündem

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı!
#Gündem

Heimlich manevrasıyla öğrencisinin hayatını kurtardı!