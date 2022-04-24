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Gündem2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı tarihi!
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2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı tarihi!

Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala milyonlar bayramın ne zaman başlayıp, ne zaman biteceğini araştırıyor. Oruç tutan ve bayramı dört gözle bekleyen pek çok kişi şimdiden bayram planını yaptı. Ramazan Bayramı’nı tatil olarak kutlayacaklar şimdiden tatil planını oluştururken, kimileri de memleketlerinde aileleriyle bayramı kutlayacak. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Bayrama kaç gün kaldı? 2022 Ramazan Bayramı tarihi!

24.04.2022 - 09:53 |
2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Ramazan Bayramı tarihi!

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı için milyonlar gün sayarken çoğu kişi de bayramı bir tatil fırsatı olarak görüyor. Çoğu kişi aileleriyle bayram tatili planlarken, pek çok kişi de aileleriyle bu bayramı memleketlerinde kutlayacak. Ramazan Bayramı için hazırlıklar şimdiden başladı. Peki, 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Bayrama kaç gün kaldı? 2022 Ramazan Bayramı tarihi!  

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan’da başladı. 30 günlük orucun tamamlanmasına kısa süre kaldı. Ramazan Bayramı için gün sayan milyonlar bayrama kaç gün kaldığını merak ediyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor. 2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. Günü olarak kutlanacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

 

 

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