2022 Kadir gecesi ne zaman, Ramazan’da Kadir gecesi hangi gün, ayın kaçında? Kadir Gecesi’nin anlamı ve önemi nedir? İşte Diyanet Kadir Gecesi ile ilgili bilgiler!
Mübarek Ramazan ayının bugün 3. Günü idrak ediliyor. Ramazan devam ederken, 'bin aydan daha hayırlı' olduğuna inanılan Kadir Gecesi için araştırmalar hızlandı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında? Kadir Kadir Gecesi’nin anlamı ve önemi nedir? İşte Kadir Gecesi’nin olduğu gün…
4 Nisan 2022 tarihi, Diyanet'in yayınladığı takvime göre Hicri 1443 yılı Ramazan ayının 3. günü. 2 Nisan Cumartesi gününü oruçlu olarak geçiren Müslümanlar, bu ay içerisinde idrak edilecek kadir gecesinin ne zaman olduğunu ayın kaçınca ve hangi güne denk geleceğini sorguluyor.
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022, AYIN KAÇINDA, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kadir Gecesi, bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.