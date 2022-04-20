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Gündem20 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
HaberlerGündem Haberleri 20 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
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20 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. 20 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 3 bin 668 yeni vaka tespit edilirken, 18 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı tekrar 3 binin altına inerken vefat sayısı da düne göre düştü.

20.04.2022 - 20:59 |
20 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 20 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 3 bin 668 yeni vaka tespit edilirken, 18 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı tekrar 3 binin altına inerken vefat sayısı da düne göre düştü.

20 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

 

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20 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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