20 Nisan 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. 20 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 3 bin 668 yeni vaka tespit edilirken, 18 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı tekrar 3 binin altına inerken vefat sayısı da düne göre düştü.
20.04.2022 - 20:59 |
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 20 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 3 bin 668 yeni vaka tespit edilirken, 18 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı tekrar 3 binin altına inerken vefat sayısı da düne göre düştü.