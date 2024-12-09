20 ilde Narkokapan-1 operasyonu! 37 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle; 20 İlde Uyuşturucuya yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOKAPAN-1" operasyonlarında;

- 640 Kg uyuşturucu madde,

- 225 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile

- 21 bin 768 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

- Zehir taciri ile sokak satıcısı 37 Şüpheli yakalandı.

- 34'ü tutuklandı,

- 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

“Türkiye Yüzyılı”nda; en büyük hedeflerimizden biri de: ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla, hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Diyarbakır, Manisa, Aksaray, Van, Adana, Siirt, İstanbul, Sivas, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Muş, Tekirdağ, Rize, Mersin, Bingöl, Iğdır, İzmir ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen "NARKOKAPAN-1” operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları;

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

◾37 kg skunk,

◾9,5 kg metamfetamin,

◾2 bin adet uyuşturucu hap,

◾3,5 kg eroin ele geçirildi.

* Uyuşturucu Satıcısı 6 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Haberin Devamı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

◾386 kg esrar,

◾170 bin adet kök skunk,

◾55 bin adet kök kenevir ele geçirildi.

* Uyuşturucu Satıcısı 3 Şüpheli yakalandı.

2'si tutuklandı 1' i adli kontrol kararı verildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

◾135 kg esrar,

◾15 kg metamfetamin ele geçirildi.

* Uyuşturucu Satıcısı 1 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

◾16 kg metamfetamin ele geçirildi.

* Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı ve haklarında adli kontrol kararı verildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

◾1.102 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

* Uyuşturucu Satıcısı 4 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

◾10 kg skunk ele geçirildi.

* Uyuşturucu Satıcısı 1 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Haberin Devamı

Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

◾1 kg bonzai,

◾1.058 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

* Uyuşturucu Satıcısı 5 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

◾1 kg bonzai ele geçirildi.

* Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

◾3 bin 692 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

* Uyuşturucu Satıcısı 1 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

◾4 bin 492 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

* Uyuşturucu Satıcısı 1 Şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle