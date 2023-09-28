20 bin zabıt katibi alınacak! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Birkaç gün içerisinde açıklama yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 20 bin zabıt katip alımıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “ByLock” kararıyla ilgili Bakan Tunç, “Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle; 20 bini aşkın zabıt katibimizin alımıyla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Sınavlar yapıldı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bununla ilgili açıklama yapılacak.

ALTIN PORTAKAL'DA FETÖ PROPAGANDASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde infaz koruma memurlarının yemin törenine katıldı. Bakan Tunç, infaz sisteminin en önemli amaçlarından birinin hükümlülerin ceza infaz kurumuna girdikten sonraki hayatlarında suçtan uzak tutulması olduğunu ifade etti. Hükümlülerin aklına ve yüreğine dokunarak gelişim süreçlerini desteklemenin, infaz memurlarının en büyük vazifesi olacağını belirten Tunç, "Bu kapsamda talip olduğunuz meslek ile şüphesiz ki toplumsal önemi yüksek bir alanda sorumluluk üstlenmektesiniz. Aynı zamanda hükümlü ve tutukluların temel insan haklarının ve onurunun korunması sorumluluğu da artık sizlerin omuzlarında olacak" diye konuştu.

'EMSAL TEŞKİL ETMEZ'

İnfaz memurlarının yeminlerinin ardından Bakan Tunç, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Tunç, FETÖ üyeliği suçuyla meslekten ihraç edilip tutuklanan Yüksel Yalçınkaya'nın AİHM'e yaptığı başvuruda, Türkiye aleyhine verilen ihlal kararına ilişkin, "AİHM kararında ByLock'un tek başına suç unsuru olmayacağına yönelik değerlendirme var, ‘Kanunsuz suç olmaz’ ilkesinden hareketle verdiği ihlal kararında. Bylock'un, özellikle bir şifre verilmesi ve bu şifreden ByLock yazışmaları, kimlerle irtibat kurduğuna ilişkin Yargıtay içtihatları bu yönde. Bu içtihatları, özellikle yargı uygulamamızı dikkate almadan bir karar verildiğini görüyoruz. Burada delil değerlendirmesi yaparak ülkelerin milli yargılarına bir müdahale olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yetkisini de aştığını görüyoruz. Sadece o dosya bakımından verilen bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her dosyanın kendi özelliği farklıdır. Her yargılanan kişinin özellikle toplanan deliller bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla bir emsal karar teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz. İncelemelerimiz devam ediyor. Savunmamızı verdik. Sanığın Türkiye'de 2 yakalama kararı bulunan yurt dışına kaçan bir kişi tarafından temsil edilmesine de itiraz ettik. AİHM bunu dikkate almadı. Yanlış bir uygulama olduğunu ifade etmek lazım. Karar, gerekçeleriyle ortaya çıktığında daha detaylı açıklama yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmesine ilişkin soruya, Bakanlığın kararını doğru bulduğunu söyledi.