20 bin öğretmen ataması hangi branşlarda olacak? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından bugünü işaret etmişti. Sayı bekleyen öğretmenler için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kameralar karşısına geçti ve beklenen açıklamayı yaptı. Peki, 20 bin öğretmen ataması hangi branşlarda olacak? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
07.05.2024 - 09:46 |
Öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama sabırsızlıkla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin pazartesi günü yapılan Kabine toplantısını işaret etmişti. Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada açıklamanın bugün geleceğinin ipucunu vermişti. Öğretmen atamaları için gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den beklenen açıklama geldi.
Kameralar karşısına geçen Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı;
Bu sene 20 bin atama yapacağız. İhtiyaçlar doğrultusunda belirledik.