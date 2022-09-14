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2 terör örgütü mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 2 terör örgütü mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 1 Ocak tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı ise 83’e yükseldi.

14.09.2022 - 15:20 |
2 terör örgütü mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada örgüt mensuplarının 2014 ve 2022 yılında örgüte katıldıkları ayrıca Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri bildirildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 83’e yükseldi.

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