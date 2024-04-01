2 Nisan Salı günü okullar tatil mi, yarın (2 Nisan’da) okullar var mı? Seçim sonrası okullar kaç gün tatil?

Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Seçim sona ererken veliler ve öğrenciler yarın (2 Nisan) okulların tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, 2 Nisan 2024 okullar tatil mi, okullar 2 Nisan’da var mı?

2 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ (VAR MI YOK MU)?

Milli Eğitim Bakanlığı 1 Nisan kararını açıkladı. Buna göre 1 Nisan Pazartesi MEB'e bağlı okullar tatil edilecek.

Açıklamada seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işleminin akşam geç saatlerde bittiği, bu durumun da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellediği vurgulandı ve "Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir." sözlerine yer verildi.

2 Nisan 2024 tarihinde okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. MEB tarafından yapılan son dakika duyurularına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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