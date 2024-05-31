2 Haziran’da İstanbul’da LGS nedeniyle otobüsler ücretsiz mi? Pazar günü LGS sınavında toplu taşıma bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu taşıma araçları, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS ve YDUS sınavlarına katılacaklar için ücretsiz hizmet verecek. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Ücretsiz toplu taşıma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Ücretsiz ulaşım imkanı, sınav başlangıcından 2 saat önce başlayıp, sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

İBB, öğrencilerin sınav konsantrasyonunu bozacak faaliyetlerden kaçınmak amacıyla tüm şantiyelerde sessizliği sağlayacak. İBB birimleri, sınav saatlerinde dikkat dağıtıcı hiçbir çalışma yapılmaması için iş programlarını sınav saatlerine göre düzenleyecek.

Ayrıca, İBB Zabıta Daire Başkanlığı sınav süresince sükuneti sağlamak için görevde olacak. Sınav yapılan okulların çevresinde dilencilik, seyyar satıcılık ve işgal gibi olumsuzlukları önlemek için ekipler hazır bulunacak ve fabrika, oto yıkama, inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan gürültü şikayetlerine müdahale edilecek.

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EK SEFERLERLER DÜZENLENECEK

İETT, Avrupa yakasında 23 hatta 28 ek sefer, Anadolu yakasında ise 47 hatta 86 ek sefer olmak üzere toplamda 114 ek sefer planladı. Ayrıca, ihtiyaç duyulabilecek ek seferler için de önlem alınacak.

Şehir Hatları, normal seferlerin yanı sıra 06.45 Bostancı ve 07.20 Büyükada kalkışlı ek seferler olacaktır.