2. dönem devamsızlıklar sıfırlanıyor mu 2024, devamsızlık hakkı kaç gün? Devamsızlık affı gelecek mi?

2023-2024 eğitim öğretim yılının bitmesine az süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okullarda toplam özürsüz devamsızlık sınırı 10 (on) gündür. Öğrenciler, yeni yönetmeliğe göre özürsüz devamsızlık sınırını aşması durumunda sınıf tekrarına kalabiliyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam devamsızlık süresi 10 gün olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla birinci ve ikinci dönem toplam on gün olduğundan ikinci dönem devamsızlığı silinmez.

Öğrencilerin derslerde başarılı olması olsa da verilen devamsızlık kotasını doldurmuşsa sınıfta kalacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan yönetmelik kapsamında ikinci dönemde devamsızlıkların sıfırlanmasına yönelik bir açıklama da paylaşım da bulunmuyor.

Devam devamsızlık raporu ortaya çıkarılarak e-okul sistemine işlenecek. Devamsızlığı fazla olan öğrenci okulun verdiği kararla sınıfta kalabilecek. Başarı puanı yüksek olsa da 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye teşekkür ya da takdir belgesi verilmeyecek.