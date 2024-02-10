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2. dönem 1. yazılı ne zaman 2024? İlkokul, ortaokul ve lisede 2. dönem yazılı tarihleri

Yarıyıl tatili sona ererken 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı. Peki, 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? İşte 2. dönem yazılı tarihleri

10.02.2024 - 16:34 |
2. dönem 1. yazılı ne zaman 2024? İlkokul, ortaokul ve lisede 2. dönem yazılı tarihleri

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine 5 Şubat tarihinde başladı. Okulların açılması ile birlikte sınav tarihleri de merak konusu oldu. İşte, MEB sınav tarihleri…

2. dönem 1. yazılı ne zaman 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınavların birincisi kasım ayında tamamlandı. 200 bini 7’nci sınıf, 170 bini ise 10’uncu sınıf olmak üzere yaklaşık 370 bin öğrenci 40 dakika süren matematik ve coğrafya ortak sınavlarında ter döktü.

İlk sınavların ardından 2. ortak sınavlar ise Aralık ayında tamamlandı. 2. dönem 1. sınavların, Mart ayının son haftası ile Nisan ayı ilk haftasında yapılması bekleniyor, henüz tarihler netleşmedi.

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