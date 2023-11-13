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2 çocuk babası motorlu testere ile kazara boynunu kesti!

Korkunç olay Ardahan'da meydana geldi. Evinin çatısını onarırken kendi kullandığı motorlu testere ile boynundan yaralanan 2 çocuk babası Erkan Bilgili (41), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

13.11.2023 - 11:55 | | Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)
2 çocuk babası motorlu testere ile kazara boynunu kesti!

Ardahan'da evinin çatısını onarırken kendi kullandığı motorlu testere ile boynundan yaralanan 2 çocuk babası Erkan Bilgili (41), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Çamlıçatak köyündeki evinin çatısında onarım yapan 2 çocuk babası Erkan Bilgili, kullandığı motorlu testereyi kaldırınca boynundan yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans sevk edildi. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgili, kurtarılamadı. Bilgili'nin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

 

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