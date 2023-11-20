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Bakan Yerlikaya: 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın Kemah ilçesinde düzenlenen 'Kahramanlar- 28 Operasyonu'nda; terörden arananlar listesinde 1'i yeşil, 1'i gri kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

20.11.2023 - 08:22 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Yerlikaya: 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Erzincan'da terörle mücadeleye yönelik 'Kahramanlar- 28 Operasyonu' gerçekleştirildiğini duyurdu.

Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yeşil kategorisinde yer alan 'Aras Digor' kod adlı Yunus Babayiğit (39) ile gri kategoride yer alan H.G., etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya: 1i yeşil, 1i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yunus Babayiğit'in, 2016 ve 2021'de 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği belirlendi. H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

Yerlikaya, şehitlerin kanlarının yerde bırakılmadığını belirterek, "21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel'i şehit eden işte bu hain teröristlerdi. Aziz milletimiz emin olsun. Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek" dedi. (DHA)

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