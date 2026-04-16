196 ülkede kırmızı bültenle aranan 'altın adam' uzun takip sonrası İstanbul'da yakalandı

16.04.2026 - 19:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

Altın kaçakçılığı suçundan 196 ülkede İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan 38 yaşındaki Ingılab Babayev, polis ekiplerinin uzun süren takibi sonrası Eyüpsultan'da yakalandı. Babayev'in 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplam 16 kilogram altının ele geçirildiği kaçakçılık olayının organizatörü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kaçakçılık suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda; hakkında örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yapmak suçundan İnterpol Kırmızı Bültenle aranma ve yakalama kararı bulunan Ingılab Babayev, Eyüpsultan'da tespit edilen adrese yönelik yapılan operasyonda yakalandı.

2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda 16 kilogram altın kaçakçılığını organize eden örgüt lideri konumunda olduğu tespit edilen Babayev, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

