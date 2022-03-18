1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı.
18.03.2022 - 23:48 |
Işıklandırılmış haliyle Çanakkale Boğazı'nda bir gerdanlık gibi görünen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, hizmete açıldığı ilk günün akşamında lazer ışık gösterisi yapıldı. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü, dört yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu.