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1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, havanın kararmasıyla birlikte lazer ışık gösterisi yapıldı.

18.03.2022 - 23:48 |
1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi

Işıklandırılmış haliyle Çanakkale Boğazı'nda bir gerdanlık gibi görünen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, hizmete açıldığı ilk günün akşamında lazer ışık gösterisi yapıldı. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü, dört yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu.

 

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