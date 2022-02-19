Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışı için geri sayım devam ediyor. Sembollerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü planlanandan bir yıl önce hizmete girecek. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek köprü Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihi merak edilirken, geçiş ücreti ile ilgili araştırmalar da sürüyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılıyor? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu mu? İşte detaylar…

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILIYOR?

1915 Çanakkale Köprüsü önümüzdeki hafta cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Planlanandan daha önce tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli işlerinden bir tanesidir. Önümüzdeki hafta büyük bir tarihe tanıklık edeceğiz. Bunun Çanakkale’de olması ayrı bir önem atfediyor.

Bu projede çalışmak hakikaten çalışma arkadaşlarımızla birlikte bunun sonuna gelmek büyük bir gururdur. Sağ salim bunu bitirdik. Önümüzdeki hafta tüm Türkiye ve dünyanın hizmetine sunmak çok büyük bir gurur vesilesidir.

Projelerimiz devam edecek. Türkiye’deki 20 yıldır dönüşüm artarak devam ediyor. Bu bizim vazifemiz bunun için çabalıyoruz. Bütün dünya takip ediyor. Hem teknolojik açısından enleri olan bir projedir.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü’nün teknik özelliklerini anlattı:

“Projenin bu bölgede bulunması ayrıca bir kıymetlidir. Atalarımızın mirasına bir saygıdır bu. Yeni bir abide yükseldi Çanakkale’de. Biz de Çanakkale’ye özgü simgelerle bu projeyi tamamladık. Köprümüzün çelik ayak kuleleri 318 metredir. 318 metrenin üzerine 16 metre yüksekliğinde Seyit Onbaşı’nın top mermisi figürünü ekleyeceğiz. Hem asma köprü olarak 2 çelik ayak arasının 2023 metre olması dünyada ilk defa oluyor. Dünyanın ilk geniş ayaklı köprüsüdür.

Son derece zordur. Bunun 318 metresi su üstü yüksekliğidir. Suyun 84 metre altında bir çalışma var. Toplamda 400 metrenin üzerine çıkıyor.

Kedi yolundaki çelik tellerin uzunluğu 162 bin kilometredir. Dünyayı 4 defa dolaşabiliyorsunuz. Çünkü bu köprüyü onlar taşıyor. Kedi yolu bir müddet sonra kaldırılacaktır. Burada 177 bin ton çelik kullanıldı. Düşünün bir tonu bir otomobil olarak düşünürseniz 177 bin araç demektir.

Çeliğin dışında 223 bin metreküp beton kullanıldı. 100 m2’lik bir evden 5 bin 900 tane yapabileceksiniz. 2 milyar 545 milyon liralık bir iştir bu. 4 yılda tamamlandı. Yapım süresinin bu kadar kısa sürmesi de rekorlardan bir tanesidir.

Özellikle pandemi sürecini biz fırsata çevirdik. Şantiyeleri izole ettik. İşleri daha da hızlandırdık. Onun da fırsatını kullanarak 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik.

Çanakkale Boğazı’nda alternatif bir geçiş yolu yok. Sadece feribot var. 1 saat feribot kalktığında 1 saat ile yarım saat arası sürüyor. Ama hiçbir zaman yarım saatte geçemiyorsunuz. Trafik sıkışıklığı, hele sisli havalarda zaten artık seyahat yok. Belki günler süren sıkıntılar yaşanıyor. Ama köprü bittiğinde tam 6 dakika. Zamanın kıymetini biliyorsunuz ayrıca can ve mal kayıpları biz bunların hepsini cebimize koyacağız. Hem ülke olarak hem vatandaş olarak kazanacağız.”

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?

Bu projenin bir finans modeli vardır. Buraya yatırılan bir miktar var. Bunun üzerine her yıl eklenen işletme maliyetleri ve yurt dışı finans maliyetleri var. Biz bunu tabi ki vatandaşımıza yansıtırken en az yük ne kadar gelecekse ve maksimum araç hangi şekilde geçmesi gerekiyorsa bunu cumartesi günü açıklayacağız.

Feribotta saatlerce süren bir yolculuk için ortalama 100 lira ücret ödüyorsunuz otomobil için. Kişi başı da 6 lira ödüyorsunuz. Burada 6 dakikada bir geçiş süreci var. İnşallah önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız bunu açıklayacak.

Ayrıca biz simülasyonlar yapıyoruz. Maksimum araç hangi ücretle geçer onun araştırmasını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıklayacaktır.

Osmangazi Köprüsü 2 bin 900 metre uzunluğunda 184 lira ücret alıyoruz. Burası 4 bin 600 metredir. Makul bir şey çıkacaktır. Vatandaşa en az yük olacak bir bedel belirlenecektir.

KAZANÇ HESAPLAMASI YAPILDI MI?

2.545 milyar euro yatırım miktarı var. Üretime etkisi 3.617 milyar euro. Yıllık zaman tasarrufu 1.244 milyar TL. Yakıt olarak 1.44 milyar TL yıllık yakıt kazancı. Egzoz emisyonunda kazanç 26 milyon TL’dir. Toplamda 2.334 milyar TL yıllık ekonomiye katkısı olacaktır.

Egzoz emisyonunun azalımından dolayı 8 bin 264 ağaç tasarrufu yapıyoruz. Kaza maliyetlerinin ortadan kaldırılmasından kazanıyoruz bunu. İşletme ve yapı modelini farklı bir finans modeliyle yaptık. Bugün projemiz bitti devletin kasasından 1 kuruş çıkmadı.