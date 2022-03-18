1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün yapım süreci ile ilgili belgeselin bu akşam yayınlanacağını duyurdu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün zorlu inşa sürecini konu alan belgeselin yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü belgeseli saat kaçta, hangi kanalda? Çanakkale Köprüsü Belgeseli ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BELGESELİ HANGİ KANALDA?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün zorlu inşa sürecini konu alan belgesel, TRT ekranında yayınlanacak. "Türkiye’nin Dev Yapıları" belgesel serisinin ilk bölümü, bu akşam 5 kanalda gösterilecek.

"1915 Çanakkale Köprüsü" belgeseli, ilk kez TRT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

"Türkiye’nin Dev Yapıları" belgesel serisinin ilk bölümü; büyük destanın 107'nci yılında açılacak Çanakkale Köprüsü'nü anlatıyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BELGESELİ SAAT KAÇTA?

Belgesel bugün akşam saat 19.45’te TRT 1, TRT Belgesel, TRT Avaz ve TRT Kurdi'de; saat 22.30’da da TRT Türk’te ekranlara gelecek.

5 YILLIK İNŞA SÜRECİ ANLATILIYOR

1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli, 2 kıtayı birleştiren köprünün 5 yıllık zorlu inşa sürecini gözler önüne seriyor.

Belgeselde, köprünün tasarımı, inşasında aşılan kritik aşamalar, merak edilenler ve çarpıcı detaylar yer alıyor.

87 DEVASA TABLİYE NASIL YERLEŞTİRİLDİ?

Yapımda, 65 bin tonluk beton temellerin nasıl inşa edildiği, 87 devasa tabliyenin tek tek nasıl taşındığı ve köprünün hangi tarihi sembolleri taşıdığına ilişkin bilgiler yer alıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. Yapımında kullanılan çelik halatlar dünyanın etrafında dört tur atabilecek uzunlukta.

Binlerce kişinin görev aldığı köprünün inşasına, Türkiye’nin deneyimli mühendislerinin yanında 19 ülkeden 360 tecrübeli isim de katıldı.

İKİ KITA ARASI 6 DAKİKAYA DÜŞECEK

Asya’dan Avrupa’ya geçişi 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin geleceğe imzası olacak.