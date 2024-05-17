19 Mayıs'ın ertesi günü tatil mi, 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? 20 Mayıs’ta liselere okul var mı?
Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıkarak Türk milletini dirilişe ve bağımsızlığa götürecek olan Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını ilan tarihi olan 19 Mayıs’ı gençliğe armağan etmişti. 19 Mayıs bu yıl Pazar gününe denk geldiğinden öğrenciler ve veliler 19 Mayıs’ın ertesi günü olan 20 Mayıs’ta okulların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, 20 Mayıs’ta okul var mı? Liselere 20 Mayıs tatil mi, 19 Mayıs’ın ertesi günü tatil mi?
Cumhuriyeti’nin dönüm noktalarından biri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele‘yi başlatmak için Samsun’a ayak bastığı gün olan 19 Mayıs milli bayram olarak kabul ediliyor. Milli bayramların Türkiye’de resmi tatil kapsamında olması sebebiyle 19 Mayıs’ın ertesi günü olan 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, sorusu gündeme geldi. Peki, 20 Mayıs’ta okul var mı? Liselere 20 Mayıs tatil mi, 19 Mayıs’ın ertesi günü tatil mi?
20 MAYIS OKULLAR TATİL MI?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 20 Mayıs Pazartesi ise resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacak.
2024 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı