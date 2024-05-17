19 Mayıs'ın ertesi günü tatil mi, 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? 20 Mayıs’ta liselere okul var mı?

Cumhuriyeti’nin dönüm noktalarından biri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele‘yi başlatmak için Samsun’a ayak bastığı gün olan 19 Mayıs milli bayram olarak kabul ediliyor. Milli bayramların Türkiye’de resmi tatil kapsamında olması sebebiyle 19 Mayıs’ın ertesi günü olan 20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, sorusu gündeme geldi. Peki, 20 Mayıs’ta okul var mı? Liselere 20 Mayıs tatil mi, 19 Mayıs’ın ertesi günü tatil mi?

20 MAYIS OKULLAR TATİL MI?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. Ancak 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 20 Mayıs Pazartesi ise resmi tatil olmayacağı için okullar açık olacak.

2024 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı