19 Mayıs hangi güne denk geliyor, 19 Mayıs yarım gün mü resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okullar, işyerleri tatil mi?

Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs bu senede yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. 19 Mayıs'a az bir süre kala vatandaşlar tarafından “19 Mayıs hangi güne denk geliyor, 19 Mayıs yarım gün mü resmi tatil mi? sorularına yanıt aranıyor.

19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Perşembe gününe denk geliyor.

19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her milli bayramda olduğu gibi resmi tatil ve tüm gün tatil olacak.

19 Mayıs okul var mı?

Resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak, 19 Mayıs günü öğrenciler okula gitmeyecek.

18 Mayıs yarım gün mü?

18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz - 12 Temmuz Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı