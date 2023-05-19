81 ilden gençler Anıtkabir'de! Bakan Kasapoğlu: Yarınlar gençlerimizle birlikte daha aydınlık olacak

Her yıl 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan 'Gençlik Haftası' ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenleyeceği etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, ülke genelinde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde, kültürel, sanatsal ve sportif birçok etkinlikle, '#HEPYAŞIMIZ19' temasıyla kutluyor.

TEMSİLCİ GENÇLER ANKARA'DA

Hafta kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençler, ilk olarak Ankara'da buluşacak. Temsilci gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edecek. 'Milli Mücadele: Bitmeyen Yolculuk' programıyla tarihi ve kültürel zenginliklerimizi de yerinde görüp milli mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacak olan temsilci gençler, Ankara’da bulundukları süre içerisinde Anıtkabir, 1'inci ve 2'nci Meclis, Hacı Bayram-ı Veli Cami, Tacettin Dergahı, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile Hamamönü’ne ziyaret gerçekleştirecek. Gençler, 'Milli Mücadele: Bitmeyen Yolculuk' programı kapsamında, Ankara-Samsun ve Amasya illerini kapsayan kültür ve tarih programına da katılacak.

İLK TÖREN ANITKABİR'DE

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin saat 09.30'da Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. Akşamda, Başkent Millet Bahçesi'nde saat 20.00'de Sinan Akçıl konseri düzenlenecek.

'DAHA GÜÇLÜ VE DAHA MUTLU BİR TÜRKİYE HEDEFLERİNE GENÇLERİMİZLE ULAŞACAĞIZ'

Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da, millet egemenliği ve tam bağımsızlığımız için yaktığı meşalenin heyecanını ve coşkusunu, Cumhuriyetin 100'üncü yılında aynı ruh ve heyecanla yaşadığını vurguladı.

Türkiye'nin geleceğe olan yürüyüşünde tek güvencesinin Atatürk’ün işaret ettiği gibi gençler olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bilimde, sporda, sanatta ve hayatın tüm alanlarında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye hedeflerine gençlerimizle ulaşacağız" dedi.

SİYASİLERDEN 19 MAYIS MESAJLARI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Siyasiler de günün anlam ve önemine dair mesajlar paylaştı. Bakan ve siyasilerin 19 Mayıs mesajları şu şekilde:

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Millî Mücadelemizin ilk adımının atıldığı tarihin gençlerimize armağan edilmiş olması, bütün dünyaya verilen en önemli mesajdır.” ifadesini kullandı.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Kurtuluş mücadelesinin Başkomutanı ve kuruluşun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi saygı,rahmet ve dua ile anıyorum.

Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar diliyorum.

AİLE BAKANI DERYA YANIK:

19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelesini bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Büyük Türkiye için vermeye devam ediyoruz.

Gençliğimize ithaf edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

Türk gençliğine inanıyoruz, güveniyoruz.

Tarihimizden aldığımız güçle, 19 Mayıs ruhunu yaşatarak Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz.

Bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

İstiklâl ve hürriyet uğruna verdiğimiz Milli Mücadelenin ilk adımını attığımız #19Mayıs'ın gururunu yaşıyoruz.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER:

"Başöğretmen'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün En Büyük Eseri Olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Genç Evlatları, 19 Mayıs; bağımsızlığından vazgeçmeyen, "İlle de hürriyet!" diyerek zulme başkaldıran bir büyük milletin kurtuluşa attığı ilk adımdır. Mukaddes bir yola çıkmadan önce çekilen derin bir nefestir 19 Mayıs. Her yaştan gencin dilindeki umut dolu türküdür. Yanındaki yılın adı değişse de 19 Mayıs, manası bu aziz vatan için aynı kalacak bir nirengi noktasıdır.

Sizler o manayı ve hürriyet ateşini bugün bilimin ve aklın ışığına, kültür ve sanatın iyileştirici ufkuna, ortak değerlerimizin birleştirici ruhuna dönüştürecek; her ne iş yapıyorsanız o alanda yorulmaksızın çalışıp üretecek; ülkemiz ve insanlık için daima her şeyin en faydalısını yapma gayretinde olacaksınız. 19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere aynı heyecanla taşıyacak olanlar sizlersiniz. Buna inancımız tamdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşalenin aydınlığında, onu ve fikirlerini özümseyerek yolunuzu çizecek ve bu ülkeyi müreffeh yarınlara sizler ulaştıracaksınız. Asırlardır bağımsız yaşadığımız, her köşesinde ecdadımızdan bir parça olan bu kutsal topraklar, ilelebet milletimizin geleceğine yani sizlere emanettir...

Millî Eğitim Bakanlığı olarak gücünü tarihinden alan, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bilinçli gençler yetiştirmek, öncelikli görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprağına düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten duygularımla kutluyorum."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

19 MAYIS 1919, istikbalimize yön verdiğimiz gün. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği bu günü, Millî Mücadelenin 104. yılında, Türkiye Yüzyılının eşiğinde kutluyor, başta Atatürk olmak üzere, bütün millî mücadele.

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

BAYKAR GRUBU:

Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı #19Mayıs1919'un 104. yıl dönümünde milli mücadelenin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!