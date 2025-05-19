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Gündem19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor... Bakan Bak: Türkiye’nin gücü gençliğidir
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor... Bakan Bak: Türkiye’nin gücü gençliğidir

19.05.2025 - 10:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor... Bakan Bak: Türkiye’nin gücü gençliğidir

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Bak, 'Gençlerimiz bilimde sanatta teknolojide ülkemizi en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye’nin gücü gençliğidir. Bu güç Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır.' dedi.

Bakan Aşkın Bak başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Bak'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor... Bakan Bak: Türkiye’nin gücü gençliğidir

'TÜRKİYE’NİN GÜCÜ GENÇLİĞİDİR'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, deftere şunları kaydetti:

"106 yıl önce Samsun’da yaktığınız İstiklal meşalesi, bugün bu topraklarda birlik, huzur ve umut olarak yaşamaktadır. Kardeşliğini her geçen gün daha da pekiştirmiş, birliğini güçlendirmiş Türkiye Cumhuriyeti, yarınlara da bu ruhla yürümektedir.

19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor... Bakan Bak: Türkiye’nin gücü gençliğidir

Bugün, geçmişin hatırasına sadakatle bağlı, yarının inşasında kilit rol oynayan gençlerimiz bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ülkesini en ileriye taşıma azmindedir. Türkiye'nin gücü gençliğidir ve bu güç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır.

Emanetiniz emin ellerdedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız vesilesiyle bir kez daha zat-ı âlinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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