19 Haziran bayram mı, Kurban Bayramı ne zaman bitiyor 2024? Bugün bayramın kaçıncı günü?

Kurban bayramı idrak edilirken, resmi tatil kapsamında olan bayramın ne zaman, hangi gün biteceği resmi kurumlarda işleri ola vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı tatili resmi tatili özel sektör çalışanları için 4.5 gün memurlar içinse 9 gün olacak. 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Arife Günü olarak idrak edilecek ve bu gün yarım gün olacak. 16 Haziran 2024 Pazar, 17 Haziran 2024 Pazartesi, 18 Haziran 2024 Salı ve 19 Haziran 2024 Çarşamba günleri ise Kurban Bayramı tatilleri olacak. 20 ve 21 Haziran'da memurlar idari izinli sayılacaklar. Peki, Kurban Bayramı ne zaman bitiyor 2024, kaç gün kaldı? Bugün bayramın kaçıncı günü? 19 Haziran bayram mı?

19 HAZİRAN BAYRAM MI, KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR 2024?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

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Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.