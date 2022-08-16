1823 TL'lik para cezası iptal edildi! 2 ay sonra mahkemeden karar çıktı

Manisa’da 21 Mayıs tarihinde trafik çevirmesinde alkolmetre üfletilen bir vatandaş 1.58 promil alkollü çıkınca hem ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu hem de 1823 TL para cezasına çarptırıldı. Alkolsüz olduğunu kaydeden vatandaş kolluk güçleriyle hastanede test yapılmasını talep etti ve yasal süre içinde cezaya itirazda bulundu. Müvekkili adına itirazda bulunan Avukat Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi yaklaşık 2 aylık bir hukuk mücadelesi ile hem müvekkilinin ehliyetini geri aldığını hem de cezasının iptal edildiğini söyledi.

"ALKOL ORANININ DOĞRU OLMADIĞI VE ÇOK DÜŞÜK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"



Müvekkili adına hukuk mücadelesi veren Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, “Bir müvekkilimiz 21 Mayıs tarihinde alkol testine tabi tutuluyor. Test sırasında kendisi alkollü olmamasına rağmen alkolmetre ile yapılan ölçüm sırasında 1.58 promil alkollü olduğu tespit ediliyor. Müvekkilimiz bu sırada alkol oranına itiraz ediyor ve itiraz sonucunda müvekkilimiz kolluk güçlerince hastaneye götürülüyor. Burada da kan testine ve alkol testine tabi tutuluyor.

Ceza kesildiği için itiraz edilme durumu söz konusu. Kan testi çıktıktan sonra biz 15 gün içinde yani yasal süre içinde Manisa Sulh Ceza Hakimliğine başvurumuzu gerçekleştirdik. Burada hastaneden ilgili kayıtların da istenmesini talep ettik. Hastaneden gelen kayıtlar neticesinde müvekkilimizin tespit edilen alkol oranının doğru olmadığı ve çok düşük olduğu tespit edildi. Burada adli tıp kurumunun tespiti de önemli. Müvekkilimizin hastaneye gittiğinde ilk tespit ile ikinci tespit olan hastane tespiti arasında bir buçuk saatlik bir fark var. Burada adli tıp kurumu her saat için 0.15 promil düştüğünü kabul ediyor.

Bu oranı mahkemede göz önüne almış. Müvekkilimizin tespit edilen tutar ile yasal sınır olan 0.50 promil arasında ciddi bir fark olduğundan bu ceza durumu müvekkilimizin lehine yorumlandı ve cezanın iptaline karar verildi. Hem ehliyeti geri verildi hem de cezası iptal oldu. Benzer durumlar için de emsal bir karar oldu. Dava süreci yaklaşık 2 ay sürdü. Burada Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sunuyoruz herhangi bir duruşma yok. Dosya üzerinden bir inceleme durumu söz konusu oluyor. 2 aylık bir süre zarfında ilk defa ehliyeti alındığı için 6 ay ehliyetine el konulmuştu ve bin 800 TL para cezası almıştı. Hem para cezasının iptali söz konusu oldu hem de ehliyetinin iadesi söz konusu oldu.” dedi.

SÜRÜCÜLERE TAVSİYEDE BULUNDU

Aynı durumla karşılaşan sürücülere tavsiyede de bulunan İplikçi şunları söyledi: “Burada şu önem arz ediyor. Eğer alkolmetreye girdiyseniz ve bir teste tabi tutulduysanız kolluk güçleriyle hastaneye gitmeyi talep etmeniz önem arz ediyor. Kendiniz gittiğiniz zaman mahkeme dikkate almayabilir. Kolluk güçlerinden hastaneye gitmeyi ve alkol testine tabi tutulmayı talep edebilirsiniz. Burada da bizim kararımızda da olduğu gibi alkol testinin kolluk güçleri tarafından hastaneye götürülmesi neticesinde alınması önem arz etti. Böyle bir durumla karşılaşırsanız itiraz hakkınız mevcut.”