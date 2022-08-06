18 yaşından küçük çocuklara pavyon tuzağı! Böyle kandırıyorlar...

Muğla’da Zehra Bayır’ın öldürülmesinin ardından, 18 yaşın altındaki kız çocukların da kandırılarak pavyonlarda çalıştırıldığı iddialarını araştırdık. İşletmeciler, 18 yaşından küçük olduğumuzu özellikle belirtmemize rağmen işe kabul ettiler. Konuşmaları pişkinceydi.

İLANLARA BAŞVURDUK

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Bu iddialar üzerine biz de, pavyonlarda çalışma koşullarını ve kimlerin çalıştırıldığına yönelik bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar sonucu onlarca konsomatris ilanı ile karşılaştık. İlanların hemen hepsinde yaş sınırı 18 ile 30 arasında belirlense de, yaşımızın 18’den küçük olduğunu söyledik ve bunun sorun olmayacağını dile getirdiler. Farklı birkaç iş ilanını aradık, sadece bir yer 18 yaşından küçük olmamızın sorun olabileceğini söyledi ve 18 yaşından küçük olduğumuz için bizimle çalışamayacağını aktardı.

YAZDIKLARINI SİLDİ

Aradığımız ilk iş ilanında 24 yaşında oluğumu ve 17 yaşında da bir kuzenim olduğunu belirttim. Kuzenimle birlikte çalışmak istediğimi herhangi bir sorun olup olmadığını sorduğumda da, bir sorun olmayacağını sadece ikimizin fotoğrafını görmek istediğini söyledi. Konaklamanın, yeme, içmenin kendilerine ait olduğunu herhangi bir masrafımın olmayacağını ve günlük, minimum 1200 TL kazanacağımızı belirtti. İki türlü pavyon hayatının olduğunu söyleyen şahıs birinde cinsel birlikteliğin de olduğunu ve müşterilerle cinsel birliktelik yaşamamız durumunda ücretin artacağını aktardı. Şahıs ile önce telefonla sonra da WhatsApp üzerinden mesajlaşarak iletişimi sürdürdük. WhatsApp’ta yazdığı bazı mesajları kısa bir süre sonra hemen sildi. Sildiği mesajlarda ise, 18 yaşından küçük birinin çalışmasında bir sıkıntı olmayacağını söyleyip, daha önce cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadığını sorup, gönderdiğimiz fotoğraflar hakkında müstehcen yorumlar yaptı. Mesajları neden sildiğini sorduğumuzda da aldığımız yanıt, ‘İş hayatımız var bizim. Nedenini bir ara söylerim sana’ oldu.

Böyle kandırıyorlar

Aradığımız başka bir ilandaki numarayla aramızda geçen konuşmayı da olduğu gibi aktarıyorum:

Muhabir: Merhaba iş ilanı için aramıştım, doğru mu aradım acaba?

Karşıdaki şahıs: Doğrudur.

Muhabir: Bursa’da yaşıyorum, şehir fark ediyor mu?

Karşıdaki şahıs: Çalışma yerimiz Ankara, konsluk yapacaksınız.

Muhabir: Ücretleriniz ne kadar, bir de ödemeleriniz günlük mü aylık mı?

Karşıdaki şahıs: Yeme içme konaklama mekana ait, hiç masrafınız yok. İlk defa çalışacaksanız 1000 TL sabit ile başlatıyoruz. Deneyim ve tecrübe kazandıkça bu fiyat yükselecek.

Muhabir: Ben 17 yaşındayım kasımda 18 olacağım. Bir sıkıntı olmaz herhalde?

Karşıdaki şahıs: Hayır olmaz, sadece bizde, görsellik ve fizik önemli, tek şartımız önemli.

Hemen fotoğraf istediler

Adının Gökhan olduğunu söyleyen başka bir şahısla aramızda geçen konuşma ise söyle:

Muhabir: Merhaba ben Aslı iş ilanı için aramıştım.

Gökhan: Tecrübeniz var mı?

Muhabir: Hayır sadece bir hafta kadar Bursa’da bir arkadaşımın yanında çalıştım. Çok kısa bir süreydi.

Muhabir: Ücretleriniz ne kadar.

Gökhan: Kadının, görselliğine göre değişir. Boyu, posu, yaptığı işe aldığı ödeme de farklı olur. 1000 TL alan da var 1500 TL alan da.

Muhabir: Ben İstanbul’da yaşıyorum. Numaranızı bir arkadaşım iletti İstanbul’dasınız değil mi?

Gökhan: Ben İstanbul’da değilim ofis orada, ben Türkiye geneli çalışıyorum. Ama konaklama, yeme içme mekanım yok İstanbul’da. Fotoğraflarınızı atın size yardımcı olayım, fotoğraflarınızı atmadan bir şey yapamam şimdi.