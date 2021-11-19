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18 yaÅŸÄ±ndaki genç, arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan öldürüldü!

Ä°stanbul Sultangazi'de 18 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¼rkan Altun tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan silahla gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

19.11.2021 - 14:41 | | Vedat BAYRAKTAR/Ä°STANBUL,(DHA)
18 yaÅŸÄ±ndaki genç, arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan öldürüldü!

Olay dÃ¼n gece Gazi Mahallesi 1369 Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, GÃ¼rkan Altun (18) ile ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen arkadaÅŸÄ± arasÄ±nda evinin Ã¶nÃ¼nde tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede silahlÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Altun, arkadaÅŸÄ±nÄ±n silahÄ±ndan Ã§Ä±kan kurÅŸunla gÃ¶ÄŸsÃ¼nden aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Altun, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Altun'un cenazesi Gazi Cemevi'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.Â 

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