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18 yaş altı e-Devlet şifresi alabilir mi, 15, 16 veya 17 yaşında olanlar e-Devlet şifresi alabilir mi sorusu, bu yaş aralığında olanların merak ettiği bir konu. Peki 18 yaş altındaki kişiler e-Devlet şifresi alabilir mi?

18 yaş altı kişiler e-Devlet şifresi alabilir mi?

Evet, 18 yaşından küçük vatandaşlar da belirli şartları sağladıkları takdirde e-Devlet şifresi alabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahipleri ve yabancılar için bu yaş sınırı 15 yaşını doldurmuş olmak şeklinde.

15 yaşını doldurmuş kişilerin e-Devlet şifresi alabilmesi için aşağıdaki kimlik belgelerinden biriyle şahsen veya yetkili vekil aracılığıyla PTT merkez müdürlüklerine ya da yetkili şubelere başvurması gerekiyor:

Nüfus cüzdanı

Evlilik cüzdanı

Pasaport

Ehliyet

Avukat kimlik kartı

Mavi kart

İkamet tezkeresi

Vekil aracılığıyla başvuru yapılacaksa, verilen vekalette e-Devlet şifresi almaya ilişkin açık bir yetki ibaresi bulunmalı.

Ayrıca mahkeme kararıyla vasi atanmış kişilere ait e-Devlet şifresi, yalnızca vasisi tarafından alınabilir. Bu gibi özel durumlar dışında, başka biri adına e-Devlet şifresi alınması mümkün değil.