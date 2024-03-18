18 Mart anması yapıldı! Gözyaşlarına hakim olamadı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Samsun'da, bir dizi program düzenlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, protokol üyeleri ve STK temsilcilerinin katılımı ile ilk program, Kıranköy Kabristanlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okundu, şehit mezarlıkları ziyaret edildi, anıta çelenk bırakıldı, protokol üyeleri de şehit mezarlarına karanfil koydu.

'ŞEHİTLERİMİZİ BİR DAHA MİNNETLE YAD EDİYORUZ'

Burada Şehitlik Şeref Defteri'ni imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "109 yıl önce emperyalistlere karşı Anadolu'daki Türk varlığını korumak ve bin yıllık Türk topraklarını müdafaa etmek için verilen mücadele ile milletimizi Çanakkale Zaferi'ne ulaştıran siz aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirterek, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini yedi düvele bir kez daha ilan ettiniz. Bu zafer aynı zamanda birlik ve beraberlik içerisinde vatan ve millet sevgisiyle yazdığınız tarihi bir kahramanlık destanıdır. Bizler de siz kahraman şehitlerimizden kalan bu mirastan ilham ve kuvvet alarak, her zaman ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız. Aziz şehitlerimizi ve Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimiz, ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Çanakkale Zaferi'mizin 109'uncu yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

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ŞEHİT ANNESİNİN GÖZYAŞLARI

Ziyaret sırasında 2007 yılında şehit olan Piyade Er Muharrem Kılıç'ın annesi Tenzile Kılıç, gözyaşlarını tutamadı. Kılıç'ı, Samsun Valisi Tavlı ve İl Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala teselli etti. Şehit İstihkam Er Selam Özay'ın annesi Kadriye Özay ise "Ciğerlerimizi yaktın oğul. Bayramlar geliyor, sen yoksun yavrum" diyerek feryat etti. Özay'ı yine Garnizon Komutanı Ala sarılarak teselli etti. İkinci program, asri mezarlıkta yapıldı. Burada da dualar okundu, şehit mezarlarına çiçekler bırakıldı.

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