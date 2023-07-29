17 yaşındaki kız pencereden düştü

Olay, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi 1213 Sokakta bulunan 8 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden 17 yaşındaki Edanur Ç., 3.5 metrelik yükseklikten yere çakıldı.

Olayı fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan genci ambulansa alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.