17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 153 bin 318 testte 3 bin 268 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 952 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,41 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 804 bin 686, 2'nci dozda 53 milyon 14 bin 873 ve 3'üncü dozda 27 milyon 712 bin 181 olmak üzere 147 milyon 333 bin 131 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.