GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
HaberlerGündem Haberleri 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
ABONE OL

17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 17 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 3 bin 268 yeni vaka tespit edilirken, 17 kişi hayatını kaybetti. Aylar sonra vaka sayısı 4 binin altına inerken vefat sayısında da düşüş gözlemlendi.

17.04.2022 - 20:42 |
17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 153 bin 318 testte 3 bin 268 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 952 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,41 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 804 bin 686, 2'nci dozda 53 milyon 14 bin 873 ve 3'üncü dozda 27 milyon 712 bin 181 olmak üzere 147 milyon 333 bin 131 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

GÜNCEL HABERLER

Düşmanlara korku salacak! Sungur Hava Savunma Füzesi devreye giriyor, tarih belli oldu

Düşmanlara korku salacak! Sungur Hava Savunma Füzesi devreye giriyor, tarih belli oldu

Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum

Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Düşmanlara korku salacak! Sungur Hava Savunma Füzesi devreye giriyor, tarih belli oldu

Düşmanlara korku salacak! Sungur Hava Savunma Füzesi devreye giriyor, tarih belli oldu

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 17 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

SpaceX, ABD’ye ait istihbarat uydusunu uzaya fırlattı

Sıradaki Haber
Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

Sıradaki Haber