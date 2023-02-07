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16 yaşındaki kız 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken Gaziantep’te 16 yaşındaki Aysun Yılmaz, 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 29 saat sonra sağ çıkarıldı. Yılmaz'ın annesi ve kız kardeşinden de ses alan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

07.02.2023 - 10:01 | | İHA
16 yaşındaki kız 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. 

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 16 yaşındaki Aysun Yılmaz sağ çıkarıldı. Depremden 29 saat sonra kurtarılan Aysun Yılmaz ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yılmaz'ın annesi ve kız kardeşinden de ses alan ekipler çalışmalarına devam ediyor.                  

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