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16 Temmuz İstanbul su kesintisi: İSKİ sular ne zaman gelecek, sorgula!

(İSKİ) 16 Temmuz Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanmaktadır. Peki, "Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?"

16.07.2024 - 07:49 |
16 Temmuz İstanbul su kesintisi: İSKİ sular ne zaman gelecek, sorgula!

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri ve baraj doluluk oranı İSKİ tarafından günlük olarak kendi sitesi üzerinden yayınlanıyor. Peki, " İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?"

16 Temmuz İstanbul su kesintisi: İSKİ sular ne zaman gelecek, sorgula

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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