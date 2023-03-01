Bakan Kurum, Dünya Bankası ve AB Türkiye Delegasyonu heyetlerini kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulan Bakanlık koordinasyon merkezinde Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile beraberlerindeki heyetleri kabul etti.

İkili görüşmelerde, 11 ilde yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen “asrın felaketi” Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümetin gösterdiği çabaya vurgu yapılarak destek mesajları verildi.

“DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARIYLA İLK ANDAN İTİBAREN SAHADA DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUK”



Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez’i kabulünde, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları aktardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkilediğini ifade eden Bakan Kurum, “Devletimizin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahada depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Birlikte hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyacını giderme gayreti içerisinde olduk. Hızlıca arama-kurtarma çalışmalarını yürüttük. Ardından da geçici barınma alanları için çalışmalarımızı başlattık. Şu an itibariyle hasar tespitleri yüzde 85 seviyelerine getirdik.” dedi. Bakan Kurum, devlet olarak yaşanan afetin ilk anından bugüne kadar yapılan çalışmaları da sözlerine ekledi.

"16 MART'TA BRÜKSEL’DE AB GİRİŞİMİYLE TÜRKİYE’YE DESTEK KONFERANSI DÜZENLENECEK"

Bakan Kurum, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u kabulünde deprem bölgesindeki yapılan çalışmalar ve son durumu aktardı. Büyükelçi Landrut da geçmiş olsun dileğinde bulunarak 16 Mart’ta Brüksel’de AB girişimiyle Türkiye’ye destek konferansının düzenleneceğini bildirildi.

Landrut, konferansta AB Komisyonu tarafından Türkiye’ye yapılacak yardımın açıklanacağını aktarırken “asrın felaketi” ile karşı karşıya kalan Türkiye’ye “yanınızdayız” mesajı verdi.