16 Kasım 2021 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte yeni vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 514 testte 25 bin 101 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 447 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,07, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 904 bin 542, 2'nci dozda 49 milyon 777 bin 801 ve 3'üncü dozda 11 milyon 731 bin 634 olmak üzere toplam 118 milyon 727 bin 805 aşı uygulandı.



En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.



'KALABALIK AİLE FERTLERİ DAHA ÇOK DİKKAT ETMELİ'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kapalı mekanlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır" dedi.

Karabük ikinci doz aşıda 'mavi'ye geçti

Karabük, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılamada ikinci dozda yüzde 75 aşılama oranıyla mavi kategoriye geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın 30 Ekim-5 Kasım arasında açıkladığı haftalık vaka sayısında yoğunluk oranı 536,50 olan Karabükte 2. doz aşı oranı yüzde 75e ulaştı. Koronavirüs vaka sayısı ile birinci sırada bulunan Karabükte, sağlık kuruluşlarının yanı sıra mobil ekiplerle kentin birçok noktasında aşılama çalışmaları yapıldı. Karabük, ikinci dozda yüzde 75'i geçerek risk haritasında 'mavi' renge bürünürken, kentte gençlerde aşılama oranlarının artırılması ve aşı takvimini tamamlamamış vatandaşların bir an önce eksik aşılarının yapılması yeni hedef olarak belirlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok şükür artık mavi kategorideki iller arasındayız. 2. doz aşılamada yüzde 75 oranını yakalayabilmemiz için çarşı, pazar dolaşan tek tek evleri gezen ekip arkadaşlarıma ve aile sağlığı merkezlerimizde, hastanelerimizde büyük bir özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca aşı olarak hem kendi sağlığını, hem de toplum sağlığını korumak için gayret gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Aşı takvimini henüz tamamlamamış vatandaşlarımızı da bir an önce aşılarını olmak üzere sağlık kuruluşlarımıza beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.