15 Temmuz'da bayrak asılır mı, bayraklar yarıya iner mi? 15 Temmuz'da resmi kurumlara (kamu kurumlara) bayrak asılacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitler anılıyor ve demokrasi vurgusu bir kez da dile geliyor. Milli bayram olması nedeniyle bugün bayrak asılır mı, sorusu yoğunluk kazandı. Resmi kurumlar başta olmak üzere birçok özel kuruma ve kuruluşa Türk bayrağı asılır. Peki, 15 Temmuz’da bayrak asılır mı, bayrak yarıya iner mi? 15 Temmuz'da resmi kurumlara (kamu kurumlara) bayrak asılacak mı?

15 TEMMUZ’DA BAYRAK ASILIR MI?

15 Temmuz dolayısıyla ülkenin 81 şehrinde resmi kurumlara ve okullara bayrak asılır.

TÜRKİYE’DE BAYRAK ASILAN MİLLİ BAYRAMLAR

1) 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ.

2) 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI.

3) 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI.

4) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ.

5) 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI.

6) 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ.

7) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI.

15 TEMMUZ’DA BAYRAK YARIYA İNER Mİ?

15 Temmuz’da bayraklar yarıya indirilmez.