İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen koşu, Çengelköy Şehitler Çeşmesi'nden başladı.

Sporcular, şehit yakınları ile gazilerin de yer aldığı koşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, 4'üncüsü düzenlenen koşuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Eminoğlu, 15 Temmuz'da çok büyük bir vatan direnişi sergilendiğine dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın mücadelesiyle, vatan ve millet aşkıyla gerçekten çok büyük bir irade ortaya konulmuş oldu ve darbeciler savruldu. Gerçekten bu darbelerin tekrar olmaması için gençlerimize bu bilinci, şuuru vermemiz gerekiyor." dedi.

15 Temmuz haftası boyunca hem Cumhurbaşkanlığının hem de Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 bir ilde düzenleyeceği birçok etkinlik olduğunu aktaran Eminoğlu, şehitleri unutmayacaklarını dile getirdi.

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İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ise 8 yıl önce vatana karşı bölücü hain terör örgütünce bir kalkışmada bulunulduğunu söyledi.

Kılıçarslan, buna karşın devlet ile onu seven milletin canıyla ve kanıyla ayağa kalktığını kaydederek, "Bütün bu olup biteni vatandaşlarımıza, milletimize daha iyi anlatabilmek ve farkındalık yaratabilmek adına bugün de düzenlenen Vatan Koşusu'nu az önce tamamladık." diye konuştu.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de 15 Temmuz'u bir kez daha hatırlatmak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmak için bu tarz etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Beşinci, 2 bini aşkın gençle etkinliğe katıldıklarını anlatarak, "O gün tanklara, tüfeklere bu necip millet direndi. Ellerinde bayraklar, dillerinde dualar, yüreğinde vatan coşkusu olan herkes ülkemizin dört bir tarafında bu toprakları savundu. Biz de inşallah bu kutlu mücadeleyi, fikri hür, vicdanı hür, bütün vatandaşlarımıza armağan etmek üzere bu koşuyu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilen etkinliğe 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

Etkinlikte, dereceye girenlere madalyaları verildi, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirildi.