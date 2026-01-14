15 Ocak 2026 Perşembe Miraç Kandili Namazı Saat Kaçta? Kandil Namazı Ne Zaman Başlar, Akşamdan Sonra Kılınır mı, Ne Zaman Başlar?

Haberin Devamı

Diyanet dini günler takvimine göre Miraç Kandili 15 Ocak 2026 tarihinde idrak edilecek. Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? sorusuna Diyanet kaynaklarında örnekler verilecek cevaplar sunuluyor. Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, Miraç Kandili namazı kaç rekat, soruları ibadetlerini dini vecibelerine göre tam ve eksiksiz idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Kameri takvime göre, Recep ayının yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece idrak edilen Miraç Kandili'nde, Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyen Müslümanlar, namaz kılarak tövbe dualarını okuyacaklar. Kandil gecelerinde müminlerin hayatlarının gidişatını gözden geçirerek; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmeleri Diyanet kaynaklarında yer alıyor. Peki, Miraç Kandili namazı kaç rekat, nasıl ve ne zaman kılınır? İşte, o konu hakkında detaylar.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

KANDİL GECESİ KILINACAK ÖZEL NAMAZ VAR MIDIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet adresinde bu konuyla ilgili şu açıklama yer alıyor:

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma‘rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû’, 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Haberin Devamı

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.