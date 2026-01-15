GAZETE VATAN ANA SAYFA
15 Ocak 2026 Perşembe Miraç Kandili İftar Saati Kaçta? Diyanet Takvimi Akşam Ezanı Ne Zaman Okunacak?

Miraç Kandili öncesi oruç tutacak vatandaşlar, 15 Ocak 2026 Perşembe iftar saatini merak ediyor. Diyanet takvimine göre akşam ezanı ve sahur vakitleri il il haberimizde.

İslam alemi için büyük önem taşıyan Miraç Kandili öncesi, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Kandil gecesini ihya etmek amacıyla bugünden oruç tutmayı planlayanlar “15 Ocak iftar saat kaçta?” sorusuna yanıt ararken, kandil günü orucu tutacak olanlar da “15 Ocak Miraç Kandili sahur ve iftar vakitleri”ni merak ediyor.

İL İL NAMAZ SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ve yerel saat bilgilerinin derlendiği listelere göre, il il sahur ve iftar vakitleri şöyle:

15 OCAK İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ

  • Ankara- İftar 17:53

  • İstanbul- İftar 18:07

  • İzmir-İftar 18:21

  • Gaziantep -iftar 17.43
  • Denizli - iftar 18.15

