15 Ocak 2026 Miraç Kandili özel: Tövbe ve istiğfar duası rehberi: Miraç Kandili gecesi okunacak tövbe ve istiğfar duası arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı: Günahların affı için dualar

İslam alemi, 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) ilahi huzura kabul edildiği mucizelerle dolu Miraç Kandili’ni idrak ediyor. Allah’ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu mübarek gecede, eller en çok günahların affı ve ruhun arınması için semaya kalkıyor. İşte Miraç Gecesi okunacak tövbe ve istiğfar duaları, Seyyidül İstiğfar Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve meali...

Miraç Gecesi, sadece bir yükseliş değil, aynı zamanda kulun Rabbine en yakın olduğu, hatalarından pişmanlık duyarak arındığı bir "temizlik" vaktidir. Bu mukaddes gecede yapılacak en faziletli zikirlerden biri, günahların silinmesine vesile olan istiğfardır.

SEYYİDÜL İSTİĞFAR DUASI (TÖVBELERİN EFENDİSİ)

Peygamber Efendimiz (S.A.V), bu duanın tövbelerin en üstünü olduğunu müjdelemiştir. Miraç gecesi bu duayı okumak, manevi bir yenilenme sağlar.

Arapça Yazılışı:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

Türkçe Okunuşu:

"Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü. Eûzü bike min şerri mâ sana’tü. Ebûü leke bini’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfirlî fe innehû lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente."

Anlamı (Meali):

"Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince Sana verdiğim söz ve ahid üzereyim. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetlerini yüce huzurunda itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni affet; çünkü günahları Senden başka affedecek hiç kimse yoktur."

MİRAÇ GECESİ OKUNACAK KISA TÖVBE DUALARI

Eğer uzun duaları ezberleyemiyorsanız, gece boyunca şu kısa istiğfarları dilinizden düşürmeyebilirsiniz:

"Estağfirullâhel’azîm ve etûbü ileyh." (Azamet sahibi olan Allah’tan bağışlanma dilerim ve O’na tövbe ederim.)

"Sübhânallâhi ve bihamdihî sübhânallâhil’azîm." (Allah’ı hamd ile tesbih ederim, yüce Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim.)

15 OCAK MİRAÇ GECESİ NASIL TÖVBE EDİLİR? (ADIM ADIM)

Abdest Alın: Manevi temizliğe maddi temizlikle başlayın. Hacet veya Tövbe Namazı Kılın: İki rekat namaz kılıp secdede kusurlarınızı itiraf edin. Hüzün ve Pişmanlık: Tövbenin ruhu pişmanlıktır. Kalben yaptığınız hatalar için üzüntü duyun. Azimle Söz Verin: "Ya Rabbi, bir daha bu günaha dönmemeye azmettim" diyerek iradenizi beyan edin. İstiğfara Devam Edin: Gece yarısından seher vaktine kadar bol bol salavat ve istiğfar çekin.

MİRAÇ GECESİ TÖVBE ETMENİN FAZİLETLERİ

Günahların Silinmesi: Samimi bir tövbe, kulun hiç günah işlememiş gibi tertemiz olmasına vesile olur.

İlahi Muhabbet: Allah Teâlâ, tövbe eden kullarını sevdiğini Kur'an-ı Kerim'de müjdelemiştir.

Duaların Önündeki Engellerin Kalkması: Günahlar duaların kabulüne engeldir; istiğfar bu engelleri kaldırır.

