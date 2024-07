Temmuz ayının ikinci haftasında, Ulusal Patates Kızartması Günü'nü kutlanır. Ulusal Patates Kızartması Günü, her yıl 13 Temmuz'da , sevilen Amerikan atıştırmalığı olan patates kızartmasını anmak amacıyla kutlanıyor .

Ulusal Patates Kızartması Günü'nün ne zaman ve nerede ortaya çıktığı henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, kökeninin Amerika Birleşik Devletleri'ne dayandığı düşünülüyor.

Ulusal Patates Kızartması Günü'nün yaratıcısını veya kökenini bulamadık, ancak Patates Kızartması ile ilgili harika bir tarih bulduk. Örneğin, "French Fried Potatoes" ifadesi ilk kez İngilizcede E. Warren'ın 1856 tarihli Cookery for Maids of All Work adlı eserinde basılmıştır.

Patates kızartmasının evrimi oldukça ilginçtir ve 17. yüzyılın sonlarında Belçika'ya kadar uzanır. Belçika'daki köylülerin geleneksel olarak yemeklerine eşlik etmesi için küçük balıkları kızarttıkları söylenir. Patatesleri sert kışlarda balık yerine kullanmak için balığa benzeyen şeritler halinde keserlerdi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Belçika'daki Amerikan askerleri patates kızartmalarına "French Fries" adını verdiler çünkü orada konuşulan ana dil Fransızcaydı. Fransa ile olan bu ilişki, terimin yaygın olarak benimsenmesine yol açtı.

Bazıları, "Fransız" teriminin, Amerikan askerlerinin I. Dünya Savaşı sırasında Belçika'ya varmaları ve sonrasında Belçika patates kızartmalarını tatmaları üzerine patateslere tanıtıldığına inanıyor. O dönemde Belçika Ordusu'nun resmi dili Fransızca olduğundan, Amerikan askerlerinin kızarmış patateslere "Fransız" kızartması demeye başlamış olması mümkün.

Zamanla, patates kızartması Avrupa'da popülerlik kazandı ve 20. yüzyılın başlarında bir fast-food temel gıdası haline geldiği Amerika'ya ulaştı. McDonald's gibi fast-food zincirlerinin piyasaya sürülmesi, küresel popülerliklerini daha da artırdı ve onları her yerde bulunan bir garnitür veya atıştırmalık seçeneği haline getirdi.

Mütevazı bir Belçika yemeğinden küresel bir konfor yemeğine dönüşümleri, modern mutfağı karakterize eden kültürel alışverişi ve mutfak yeniliğini sembolize ediyor.

