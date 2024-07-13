Temmuz ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda, Ulusal Patates KÄ±zartmasÄ± GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlanÄ±r. Ulusal Patates KÄ±zartmasÄ± GÃ¼nÃ¼, her yÄ±l 13 Temmuz'daÂ , sevilen Amerikan atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±ÄŸÄ± olan patates kÄ±zartmasÄ±nÄ± anmak amacÄ±ylaÂ kutlanÄ±yor .

Ulusal Patates KÄ±zartmasÄ± GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n ne zaman ve nerede ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z tam olarak bilinmemekle birlikte, kÃ¶keninin Amerika BirleÅŸik Devletleri'ne dayandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

Ulusal Patates KÄ±zartmasÄ± GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n yaratÄ±cÄ±sÄ±nÄ± veya kÃ¶kenini bulamadÄ±k, ancak Patates KÄ±zartmasÄ± ile ilgili harika bir tarih bulduk. Ã–rneÄŸin, "French Fried Potatoes" ifadesi ilk kez Ä°ngilizcedeÂ Â E. Warren'Ä±nÂ 1856 tarihliÂ Cookery for Maids of All Work adlÄ± eserinde basÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Patates kÄ±zartmasÄ±nÄ±n evrimi oldukÃ§a ilginÃ§tir ve 17. yÃ¼zyÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda BelÃ§ika'ya kadar uzanÄ±r. BelÃ§ika'daki kÃ¶ylÃ¼lerin geleneksel olarak yemeklerine eÅŸlik etmesi iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼k balÄ±klarÄ± kÄ±zarttÄ±klarÄ± sÃ¶ylenir. Patatesleri sert kÄ±ÅŸlarda balÄ±k yerine kullanmak iÃ§in balÄ±ÄŸa benzeyen ÅŸeritler halinde keserlerdi.Â

Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda BelÃ§ika'daki Amerikan askerleri patates kÄ±zartmalarÄ±na "French Fries" adÄ±nÄ± verdiler Ã§Ã¼nkÃ¼ orada konuÅŸulan ana dil FransÄ±zcaydÄ±. Fransa ile olan bu iliÅŸki, terimin yaygÄ±n olarak benimsenmesine yol aÃ§tÄ±.Â Â Â Â Â Â Â

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BazÄ±larÄ±, "FransÄ±z" teriminin, Amerikan askerlerinin I. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda BelÃ§ika'ya varmalarÄ± ve sonrasÄ±nda BelÃ§ika patates kÄ±zartmalarÄ±nÄ± tatmalarÄ± Ã¼zerine patateslere tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor. O dÃ¶nemde BelÃ§ika Ordusu'nun resmi dili FransÄ±zca olduÄŸundan, Amerikan askerlerinin kÄ±zarmÄ±ÅŸ patateslere "FransÄ±z" kÄ±zartmasÄ± demeye baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n.

Zamanla, patates kÄ±zartmasÄ± Avrupa'da popÃ¼lerlik kazandÄ± ve 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda bir fast-food temel gÄ±dasÄ± haline geldiÄŸi Amerika'ya ulaÅŸtÄ±. McDonald's gibi fast-food zincirlerinin piyasaya sÃ¼rÃ¼lmesi, kÃ¼resel popÃ¼lerliklerini daha da artÄ±rdÄ± ve onlarÄ± her yerde bulunan bir garnitÃ¼r veya atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k seÃ§eneÄŸi haline getirdi.

MÃ¼tevazÄ± bir BelÃ§ika yemeÄŸinden kÃ¼resel bir konfor yemeÄŸine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mleri, modern mutfaÄŸÄ± karakterize eden kÃ¼ltÃ¼rel alÄ±ÅŸveriÅŸi ve mutfak yeniliÄŸini sembolize ediyor.

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