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Gündem13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
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13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 70 bin 169 oldu.

13.02.2022 - 20:25 |
13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 73 bin 787 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 oldu. Bir günde toplam 419 bin 556 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 70 bin 169 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,78 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,74 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 7 bin 120’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler” dedi.

13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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